В Украину идет дождевой фронт

Пятница в Украине будет мокрой, но довольно теплой. 29 ноября осадки будут от северных областей, через центр и до юга страны. Температура воздуха местами достигнет 12 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко. По ее словам, в Украину идет атмосферный фронт, а вместе с ним и осадки.



"29 ноября в большинстве областей Украины пройдут дожди. Дожди, потому что южные потоки несут теплую воздушную массу. Максимальная температура воздуха составит 4-8 градусов тепла, на юге и западе – 7-12 градусов. Дожди в пятницу будут идти более интенсивно ближайшей ночью в западных областях, днем ​​они будут передвигаться восточнее. Завтра в дневные часы интенсивные дожди пройдут вдоль полосы Сумщина-Харьковщина-Полтавщина-Черкащина-Днепропетровщина-Кропивницкий и районы до Николаевской, Херсонской областей и Крыма", – написала Диденко.



В Киеве завтра в пятницу погода будет сырой, ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет 4-5 градусов.



Синоптик прогнозирует, что 1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.

