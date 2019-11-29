Британский институт считает Севастополь российским

В Международном институте стратегических исследований (IISS) указали российской территорию Севастополя. Об этом сообщили в посольстве Украины в Великобритании.



"Мы крайне разочарованы последним номером журнала Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь указан как часть России. Напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. Мы ожидаем от IISS удаления неправильного изображения и отображения правильной информации", – сказано в сообщении посольства.







В IISS пока не комментируют требования посольства Украины.

