Украина обратилась к США из-за "российского" Крыма Apple

Посольство Украины в США обратилось к Госдепартаменту из-за обозначения Крыма как российской территории в приложениях Apple. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.



Украинские власти потребовали от Apple исправить некорректное обозначение Крыма.



"Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании... Украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию", - говорится в сообщении.



В то же время, действия Apple осудили в Литве и Польше.



"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple. А именно недавнего обозначения Крыма как части России. Напомню один очевидный факт: это не так. Стыд вам, Apple!", - написал замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшедач в Twitter.



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Apple убрать это "невежественное" исправление.



"Мы призываем Apple убрать эту невежественную точку зрения, поскольку статус в Крыму не изменился: его все еще оккупирует Россия, но это часть Украины", - написал он Twitter.

