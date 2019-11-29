В Киеве строят первый тротуар с подогревом

В Соломенском районе столицы вскоре должен открыться первый в Киеве тротуар с подогревом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Соломенской райгосадминистрации.

Тротуар, где есть наклон поверхности, планируется обустроить системой подогрева, которая улучшит условия передвижения жителей - особенно в зимний период.

Кроме нового покрытия, вдоль дорожки установят новые бордюры, дополнительные столбы освещения и элементы ландшафтного дизайна.

Сейчас подрядчик завершает демонтаж старого покрытия тротуара и в ближайшее время начнет основные работы.

"Очень скоро все мы сможем оценить инновационный тротуар, который, уверена, станет примером для дальнейшего его внедрения по городу. Ведь безопасность - прежде всего", - отметила заместитель главы Соломенской РГА Елена Горпинченко.