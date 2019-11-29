В Украине взлетели продажи детских автокресел

После подписания президентом закона об обязательной перевозке детей в детских автокреслах их продажи выросли в 10 раз. Об этом Экономической правде заявила сеть Эпицентр.



Также, как свидетельствуют данные Google trends, 20-22 ноября были самые большие вспышки поиска детских автокресел в сети. В этот день вступил в силу данный закон.



Цены на детские автокресла составляют 1-2 тыс грн в зависимости от качества. Поиск по подержанным товарам показал, что средняя цена автокресла - 1500 грн.

