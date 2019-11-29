Число жертв землетрясения в Албании возросло до 50 человек

Количество погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до 50 человек. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Albanian Daily News.



«Количество погибших от землетрясения в Албании возросло до 50 в пятницу утром, еще более 700 пострадали», - говорится в сообщении.



Отмечается, что спасательная операция в Тумане была завершена после того, как были найдены тела людей, считавшихся пропавшими.



Напомним, мощное землетрясение мощностью 6,4 балла произошло утром 26 ноября в Адриатическом море у побережья Албании, и также ощущалось в Косово и Греции.

