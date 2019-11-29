Верховный cуд отклонил жалобы Дронова и Зайцевой

Верховный суд не принял к рассмотрению апелляции осужденных по делу о ДТП на Сумской в Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк.



По ее словам, в апелляционной жалобе адвокат Дронова Геннадий Токарев заявил, что судебное разбирательство было неполным, оценка доказательств предоставлена неправильно, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам.



Однако в суде это назвали "общими фразами" и попросили предоставить более конкретные аргументы. На устранение недостатков у адвоката есть 15 дней.



"Жалобу Геннадия Дронова в Верховный суд также не взяли к рассмотрению, как и жалобу Зайцевой", - написала журналистка.



Отметим, Зайцева в своей жалобе просила смягчить приговор до 5 лет лишения свободы. В ней также нашли недостатки и не приняли к рассмотрению.

