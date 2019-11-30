Смесители для раковины: распространенные виды, особенности, критерии выбора

Смеситель – важная составляющая комплектации раковины на кухне и в ванной комнате. Он отвечает за подачу воды, регулирование напора и температуры. Его приходится использовать ежедневно несколько десятков раз. Это обуславливает необходимость тщательного выбора устройства. Надежная конструкция и качественные материалы производства – залог долгой службы и удобства домочадцев. На сайте https://imperiyasantehniki.com/santehnika/smesiteli/smesiteli/dlja-rakoviny.html смесители для раковины представлены в трех категориях – вентильные, рычажные и сенсорные.

Виды и основные характеристики смесителей для раковины

Вентильные смесители считаются классическими. В их конструкции предусмотрено два вентиля, открывающие/закрывающие отдельно холодную и горячую воду. Сила раскручивания определяет напор. Основные преимущества модели – сравнительно невысокая стоимость, высокая точность регулирования температуры.

Рычажные смесители более современны и просты в использовании. Здесь имеется один рычаг, выполняющий одновременно все необходимые функции – включение и выключение, изменение напора, управление температурным режимом. Преимущества данного решения – компактные размеры, сниженный риск поломок, возможность регулирования одной рукой, в том числе, ее тыльной частью. В случае выхода из строя механизма, такой смеситель не нужно менять полностью – достаточно купить и установить новый картридж.

Сенсорные смесители относятся к товарам нового поколения. В квартирах и домах они используются нечасто. Обычно их можно встретить в общественных туалетах кафе, ресторанах быстрого питания. В их конструкции предусмотрен только сенсор, без ручных элементов управления. Несомненные преимущества устройства данного типа – экономия воды, возможность использования грязными руками, высокая гигиеничность.

Критерии выбора смесителя для раковины

Перейдя по ссылке https://imperiyasantehniki.com/santehnika/smesiteli/smesiteli.html, подобрать смеситель можно по основным параметрам. К числу таковых относятся материалы изготовления, способ монтажа, форма. Качественные модели создаются из латуни. В более дорогих категориях сплав комбинируется со стеклом и хрусталем. Монтаж смесителя может быть поверхностным или скрытым. Здесь многое зависит от особенностей раковины. Форма подбирается по предпочтениям пользователя и стилистике интерьера.

Существуют и другие важные параметры. Желательно учитывать высоту и тип излива. На кухне удобнее использовать высокий загнутый тип, позволяющий без труда мыть большие банки и кастрюли.