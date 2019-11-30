В Китае предупредили о затаившейся ядерной державе

В мире затаилась ядерная держава, которая долгое время не привлекала к себе внимания, — Япония. Об этом сообщает китайское издание Sohu, перевод статьи которого приводит ИноСМИ.



Авторы материала со ссылкой на источники пишут, что Японии тайно удалось заполучить большое количество ядерного топлива. Уточняется, что его хватит для производства шести тысяч ядерных бомб. «Все, кто интересуется военным делом, заявляют, что Япония — это настоящая ядерная держава, и соседние страны должны быть бдительными», — отметили журналисты.



По их предположению, Токио хочет играть более активную роль на международной арене и даже бросить вызов пяти постоянным членам Совета Безопасности ООН. Об этом свидетельствует современное развитие Японии: в частности, она начала разработку вертолетоносцев типа «Идзумо», а также построила совершенные атомные электростанции. И, несмотря на то, что страна не производит ядерное оружие, она стала одним из лидеров в мире по применению ядерных технологий, добавляется в статье.

