Вопрос Зеленского о Крыме не приведет к сворачиванию "нормандского саммита" – Песков

Переговоры в "нормандском формате" не будут свернуты в случае, если президент Украины Владимир Зеленский поднимет вопрос о возвращении Крыма.



В ходе общения в понедельник с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ему напомнили о том, что Зеленский неоднократно заявлял о намерении поднять вопрос о статусе Крыма. В связи с этим Пескова спросили: если это будет сделано в "нормандском формате", то какова будет реакция российской стороны.



"Хорошо известная: никакой. Здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос", - сказал Песков.



У него уточнили, не приведет ли это к сворачиванию переговоров.



"Нет, не приведет", - сказал Песков.

