На Винничине кот задушил 9-месячного ребенка

В Винницкой области в Липовецком районе задохнулся 9-месячный ребенок, сообщается в понедельник, 2 декабря, на местном сайте vinbazar.



В тележку, оставленную во дворе, где спала девочка, заскочил кот и лег младенцу на лицо.



22-летняя мать оставила во дворе тележку со спящим младенцем. Когда женщина через некоторое время подошла к ребенку, с тележки выпрыгнул кот, а ее дочь была без признаков жизни.



Врачи, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть ребенка. Предварительно, девочка умерла в результате удушения животным.



Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.



Полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

