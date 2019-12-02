Новый формат фейка

Страшную новость принес я вам, друзья. Нет, не про предстоящий конец всего. Об этом все в курсе. «Кобелька» из «Нафтогаза» выгоняют! Вместе с сынком Натальи Витренко. Причем сынок, в отличие от мамы, стал либерастом в уже относительно зрелом возрасте. В самой компании царят паника, упаднические настроения и скулеж. Рыдают секретарши, которые получают по 44 тысячи гривен плюс питание. Коболев трубку не берет.



Постоянно наяривает мама из Штатов и интересуется, что делать с «Бентли», которую она приобрела на прошлую зарплату Андрюшеньки. Может, отогнать в ломбард, чтобы погасить проценты по ипотеке на Багамах?



С целью борьбы с фейками, которую возглавил иплан с «СТБ», ставший министром культуры мата, привожу пруф. Ссылку на первоисточник. Вот сама ссылка: какой-то лох, представляющийся министром энергетики. Вы могли его видеть в роли клоуна на заседании у Зеленского по тарифам. Он махал руками и мычал. Фамилию не помню. В «Гугл» лезть лень. Наверняка выходец из офиса реформ Гончарука. Вот этот выходец и сказал, что принято в отношении героев «Стокгольмского синдрома» чисто «политическое решение».



Почему это важно: да хер его знает. На всех пабликах имени Маруси Конебой расово правильные последователи волонтерки в розовой балаклаве воют про то, что «пал последний бастион сопротивления «Газпрому».



Витренко пару раз писал в «Фейсбуке» об очередной победе над «Газпромом». Опять все иски подчистую выиграли, поставили гнилого монополиста на колени и скоро будут арестовывать российское имущество по всему миру. «Кобелек» уже посылочку с баблом закончил упаковывать маме в Штаты

Букмекеры пока фиксируют ставки на то, что «Кобелек» останется, но труба будет пустой. Тем не менее, в ней будет появляться европейский газ путем самозарождения. Плюс стратегические партнеры нарастят поставки сжиженного газку в Польшу, откуда он будет «Новой почтой» доставляться конечным потребителям

Андрюша с Юрой не тупо лупили бабло с судебных решений шведов (возможно, норвежцев), а боролись с наркотической зависимостью Украины от дешевого российского газа. Петр Алексеевич учит, что дешевый газ – это прямой путь в рабство. Возможно, даже анальное. Ну тут я ничего сказать не могу, не эксперт. Лучше задавайте вопросы Леше Гончаренко. Он в ПАСЕ долго работал сантехником, знает про унитазы все.наверное, что-то действительно предшествовало. Хотя ничего не предвещало. Витренко пару раз писал в «Фейсбуке» об очередной победе над «Газпромом». Опять все иски подчистую выиграли, поставили гнилого монополиста на колени и скоро будут арестовывать российское имущество по всему миру. «Кобелек» уже посылочку с баблом закончил упаковывать маме в Штаты. Высунув от напряжения язык, писал на бандерольке «Новой почты»: город МЕЧЕГАН, МАМУЛЕ, которая любит скорость. Секретарша еще за скотчем бегала. Покупала по безналичному расчету в комплекте с сумочкой «Прада». Все равно бухгалтерия оплатит. Потом, правда, Витренко резко поскучнел в своем «Инстаграме». Начал ныть про то, что с конфискацией имущества в Германии и Франции возникли какие-то проблемы. Но, с...ка, газовые хранилища нации забиты газом под завязку. Мы можем пережить три зимы подряд вообще без газа. И без транзита. Поэтому ситуация была стабильной. Ни демократы, ни республиканцы никаких тревожных сигналов не подавали. «Кобелек» же хитрый малый. Ласковый. Сразу у слона и ослика сосал. Деньги – они объединяют. Намечался классный проект по реконструкции ГТС с последующей передачей национального достояния Украины в управление независимому международному консорциуму со штаб-квартирой на Кайманах. Оплата за транзит в биткоинах, с выводом средств на «Киви» и «Яндекс-деньги». Правда, с анбандлингом не совсем хорошо получилось. В процессе его принятия пострадала беременная «слуга народа», которая впоследствии была исключена из фракции за измену Богдану. Но вроде постепенно жизнь налаживалась, премии перед НГ выписывались, секретарши «Нафтогаза» активно обсуждали покупку недвижимости в Гибралтаре и очень возмущались ростом цен на студии в «ЛМ». И тут тебе пришло «политическое решение».да хер знает, что произойдет. Букмекеры пока фиксируют ставки на то, что «Кобелек» останется, но труба будет пустой. Тем не менее, в ней будет появляться европейский газ путем самозарождения. Плюс стратегические партнеры нарастят поставки сжиженного газку в Польшу, откуда он будет «Новой почтой» доставляться конечным потребителям. Примерно по такой же схеме станет поставляться и ядерное топливо для украинских АЭС со шведского завода компании «Вестингауз». Или датского? Всегда путаю Латвию и Литву. Короче, ждем завершения встреч в «нормандском формате». Зеленский обещал максимальную публичность. Патриоты от Маруси Крысобой уже его предупредили: заикнешься о дешевом российском газе – тебе тупо лучше не заходить в сортир.Министр энергетики нации, фамилия которого не имеет никакого значения, как, впрочем, и он сам, рассказал о варианте «пакетного рассмотрения предложений РФ о транзите и возобновлении газовых поставок». Судя по конфигурации пакета, туда помещаются тела всего руководства «Нафтогаза» и еще остается место для Маруси Мухобой в гламурной розовой балаклаве с прорезями для ушей. И в продолжение темы пакета. Еще одна плохая новость. На этот раз для министра экономики Тимофея (Тимоти) Милованова. Принятие закона о введении рынка земли имени Сороса во втором чтении под угрозой срыва. Причиной срыва является наркозависимая служебная собака, работающая на пункте пропуска в Мукачево. Она хотела по примеру Милованова написать диссер, но укуриться бедному животному было нечем. Поэтому пес пошел на пункт пропуска «Лужники» (видимо, принадлежащий лужниковской группировке Яценюка) и тупо нашел 2,7 кг травы в бампере автомобиля гражданина Германии. Это был спецзаказ Минэкономики для второго чтения.потому что жизнь – боль.