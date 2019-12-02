Названа тройка стран, где больше всего украинских заробитчан

Только 9% потенциальных трудовых мигрантов из Украины выбирают работу в России. Такие данные озвучили во время презентации исследования Международной ассоциации по миграции (МОМ) относительно вопросов миграции и торговли людьми. ОБ этом сообщает УНН.



"Наибольшей популярностью у украинцев пользуется Германия (43%), на втором месте Польша (35%), а на третьем - Чехия (23%). Таким образом, по сравнению с 2017 годом возросла популярность Чехии и Германии и снизилась привлекательность России до 9%", - говорится в исследовании.

