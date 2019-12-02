США передали Нацполиции Украины 88 автомобилей

Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор в понедельник передал Национальной полиции Украины 88 транспортных средств, сообщает посольство США в Украине.



"Мы с радостью продолжаем поддерживать реформу правоохранительных органов в Украине, даря эти 88 транспортных средств для Национальной полиции Украины", - сказал Тейлор на церемонии передачи транспортных средств, сообщается на странице посольства США в Украине в соцсети Фейсбук.



Он также отметил, что многие из передаваемых транспортных средств будут переданы полицейским в территориальных громадах.



"Итак, этим мы продолжаем сотрудничество и надеемся в больше подобных церемоний в будущем", - сказал американский дипломат.