Россия начала поставлять газ в Китай по трубопроводу Сила Сибири

2 декабря главы РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт началу поставок российского газа в Китай по трубопроводу Сила Сибири, сообщает Прайм.



Газопровод предназначен для транспортировки газа из Иркутского и Якутского центров газодобычи как российским потребителям на Дальнем Востоке, так и в Китай.



Был запущен участок протяженностью около 2200 км от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). На втором этапе будет запущен участок длиной около 800 км от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Таким образом, общая протяженность Силы Сибири составит около 3000 км. Экспортная производительность — 38 млрд кубометров газа в год, строительство газопровода заняло более пяти лет.



Газпром и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет.

