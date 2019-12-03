Бюджет 2020 года передали на подпись Зеленскому

Законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, в котором предлагают вернуть пенсии жителям Донбасса, подписал спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. После этого документ нужно подписать президенту Украины Владимру Зеленскому. Об этом сказано в сообщении на сайте Верховной Рады.



Теперь законопроект направили на подписание президенту. Напомним, 14 ноября 2019 года парламент принял во втором и третьем чтениях закон о государственном бюджете на 2020 год. За соответствующее решение 14 ноября проголосовало 279 депутатов. В третьем чтении за бюджет проголосовало 280 депутатов.

