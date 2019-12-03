Уникальные капсулы изменят сам принцип приема лекарств

Воронежский государственный университет (ВГУ) создал капсулы для лекарственных препаратов, применяемых в лечении заболеваний нервной системы человека. Эти капсулы дают возможность сократить прием лекарств с трех до одного раза в сутки и повысить эффективность лечения. Известно, что капсулы для доставки фенибута и винпоцетина тестировали в течение двух месяцев на грызунах. И в ближайшее время должна закончиться работа по созданию капсул для мексидола и циннаризина.



Комментирует доцент фармацевтического факультета ВГУ Юлия Полковникова: "Мы разработали капсулы с пролонгированным действием для таких лекарств, как фенибут, который используется для лечения центральной нервной системы, и винпоцетин, применяемый для улучшения мозгового кровообращения. Сейчас создаем капсулы для мексидола и циннаризина. Они тоже являются ноотропами (средствами для активизации обмена веществ в нервных клетках и улучшения мыслительных процессов).



В желатиновой оболочке находятся микро-капсулы, покрытые определенным составом, поэтому одни гранулы растворяются и освобождают действующее лекарственное вещество в желудке пациента, а другие - в разных участках кишечника. Секрет заключается в разных оболочках микро-капсул. Сейчас фенибут выпускают в таблетках, и пациенту надо принимать их три раза в день в течение длительного времени. Мы предлагаем то же лекарство в капсулах, которые пациент будет принимать один раз в сутки. Доза действующего вещества не изменится, но будет поступать в организм человека постепенно, что и удобно, и повысит терапевтический эффект".

