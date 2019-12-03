ЕК не подтвердила проведение трехсторонней встречи по газу 5 декабря

Еврокомиссия (ЕК) не подтвердила сообщения о проведении 5 декабря трехсторонней министерской встречи России, ЕС и Украины по поставкам и транзиту в ЕС российского газа после 1 января 2020 года, когда истечет действующий десятилетний контракт между Москвой и Киевом. Об этом ТАСС сообщила в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.



"С нашей стороны мы не можем подтвердить фиксированную дату следующей министерской встречи", - заявила она в ответ на просьбу прокомментировать заявление Минэнерго Украины о возможности проведения этой встречи 5 декабря. "Мы намерены провести эти консультации в начале декабря", - продолжила она.



Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок российского природного газа на Украину может состояться 5 декабря. По информации источников в Брюсселе, эта дата была еще в ноябре предложена Европейской комиссией, однако с тех пор, официальных ее подтверждений не было.



Оржель также подтвердил, что Киев рассматривает возможности возобновления прямых поставок российского газа на Украину, при условии, что цена ресурса не будет "политической", и она будет предусматривать компенсацию, связанную с выполнением Стокгольмского арбитража. Ранее "Нафтогаз" называл сообщения о предложении Еврокомиссии Киеву вернуться к прямым поставкам российского газа, чтобы не переплачивать за реверс, - "фейками". Что касается предложенного российской стороной пакетного решения, которое, в частности, предусматривает взаимный отказ от судебных исков, то Киев пока отказывается от такой договоренности.



Трехсторонние министерские консультации по газу возобновились в сентябре в Брюсселе после более чем полугодовой паузы вызванной президентскими и парламентскими выборами на Украине. Последняя встреча прошла 28 октября, однако она не позволила достичь заметного прогресса.

