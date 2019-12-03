Арахамия считает необходимой встречу Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках переговоров лидеров стран "нормандского формата" 9 декабря в Париже, заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.



"Президент готов к этому, он готовится к этому еще, он будет готовиться всю неделю к этому. Я думаю, что он очень-очень сильно подготовлен", - сказал Арахамия журналистам во вторник в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос.



При этом на вопрос, нужна ли Украине встреча Зеленского с Путиным "глаз на глаз", спикер парламента ответил: "Я считаю, что да".

