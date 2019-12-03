Порошенко продал сыну долю в банке МИБ

Бывший президент Украины, нардеп Петр Порошенко 22 ноября продал пакет акций Международного инвестиционного банка в размере (МИБ) 9,91% предприятию ООО Центрально-Европейская кондитерская компания, бенефициаром которой является его старший сын Алексей Порошенко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 3 декабря.



Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, после заключения договора купли-продажи акций доля прямого участия Порошенко в уставном капитале МИБ достигла 0%.



Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года, помимо прямого участия в уставном капитале МИБ, Порошенко также владел 50,08% банка опосредованно. Крупнейшими акционерами банка также являлись Игорь Кононенко – 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,9% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин – 2,59% и 2,59% соответственно, Алексей Порошенко – 0,006%, Юлия Гладковская – 0,1%.



Международный инвестиционный банк зарегистрирован в марте 2008 года. По данным НБУ, по размеру общих активов на 1 октября 2019 года МИБ занимал 30-е место среди 76 действовавших банков.



Центрально-Европейская кондитерская компания – одна из главных в структуре корпорации Roshen, так как она является учредителем ряда других ее предприятий.

