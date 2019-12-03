"Укртранснафта" продлила на 10 лет контракт с "Транснефтью" на транзит

АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" (РФ) заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти через территорию Украины, продлив таким образом срок действия договора на 10 лет – до 1 января 2030 года, сообщила пресс-служба "Укртранснафты" во вторник.



Соответствующее дополнительное соглашение было подписано 3 декабря.



"3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продолжает срок его действие на 10 лет – с 1 января 2020 до 1 января 2030 года", – отмечено в сообщении украинской компании.



Документ подписан генеральным директором "Укртранснафты" Николаем Гавриленко и вице-президентом "Транснефти" Сергеем Андроновым в ходе проходящей в Хорватии международной конференции "Энергетика в 21 столетии".



Помимо пролонгации договора подписанное допсоглашение актуализирует ряд положений действующего контракта с учетом изменений на рынке услуг по транспортировке нефти. При этом базовые принципы сотрудничества между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" – порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб нефтетранспортных операторов, – остаются без изменений, подчеркнули в УТН.



"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочный стабильный источник доходов Укртранснафты", – подытожили в компании.



Во время встречи операторы нефтетранспортных систем также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.



Как сообщалось, глава "Укртранснафты" Николай Гавриленко в мае 2019 года в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил о планах заключить новый 10-тилетний транзитный контракт с "Транснефтью". По его словам, на тот момент стороны уже согласовали вопрос тарифа на транзит, который сохранится на уровне действующего. В то же время велись дискуссии относительно того, какое право будет использоваться в договоре, поскольку Украина настаивает на уходе от применения в контракте российского права.



Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2018 году снизился на 4,3% (на 602,4 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 13 млн 334,5 тыс. тонн, тогда как объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны в 2018-м увеличился на 0,2% (на 4,5 тыс. тонн) – до 2 млн 101,1 тыс. тонн.



"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн

