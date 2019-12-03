Столтенберг ответил на заявление Макрона о "смерти мозга"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг оспорил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.



Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами.



"Я не согласен. Если посмотреть на НАТО - мы договариваемся, альянс активен и выполняет задачи", - сказал Столтенберг.



Он отметил, что публично ставить под вопрос миссию коллективной безопасности НАТО не стоит.



"Мы не должны оспаривать наше единство и готовность защищать друг друга, поскольку именно в этом и состоит миссия НАТО", - указал генсек альянса.



По его словам, несмотря на разногласия стран-членов НАТО, им удается договариваться во имя общих интересов.



Напомним, президент Франции заявил о "смерти мозга" НАТО. Макрон раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

