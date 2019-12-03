В ближайшие дни в Украину придет потепление

Завтра, 4 декабря, осадки прекратятся в большинстве областей. Температура воздуха будет колебаться от трех градусов мороза до двух тепла. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко. По ее словам, снегопады и мокрый снег из Украины уйдут, а на место атмосферных фронтов придет антициклон Sarena (карта) и практически избавит Украину от осадков.



"Поэтому в среду в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях. Это коснется нашей северной части вялый атмосферный фронт из Польши. Ветер будет с запада, умеренный, порывистый. Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, завтра днем ​​в Украине от 3 мороза до 2 тепла. На дорогах скользко, особенно утром и вечером", – написала Диденко.



В Киеве среда будет прохладной, ночью 2-4 градусов мороза, днем – ​​около нуля. В течение дня осадки маловероятны, разве что вечером может быть небольшой мокрый снег.



Синоптик добавила, что в течение недели температура воздуха в Украине повысится, осадков не будет.

