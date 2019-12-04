В Кремле отреагировали на рост расходов НАТО

Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса. Но ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Несмотря на звучащие некоторые весьма прагматичные заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией, о необходимости все-таки трезво взглянуть на вопрос, что же является угрозой для НАТО и откуда она проистекает, мы видим, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении нашей страны", – сказал Песков и подчеркнул, что "это не может не вызывать обеспокоенность".



"И подобные решения об увеличении (оборонного) бюджета (стран альянса) лишний раз подтверждают это", – добавил пресс-секретарь президента РФ.



Песков при этом подчеркнул, что, как неоднократно говорил Путин, "Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и гонку увеличения расходов, губительных для экономики".



"Наша безопасность и паритет в плане стратегической стабильности на целый ряд лет перспективно гарантированы, Россия продолжает идти именно этим путем", – резюмировал спикер Кремля.



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что суммарные оборонные расходы стран альянса вырастут на $400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016 годом. Он назвал этот процесс "беспрецедентным".

