Атомщики и веганы

Буквально разрываюсь между двумя интересными темами. Первая: кто еще не очертил «красных линий» Зеленскому на переговорах в Париже? И вторая: «атомный майдан». Обе, с...ка, прикольные, но никак не связанные между собой. Разве что общий сюрреализм ситуации, переходящий в половой орган Тимошенко, их объединяет. Хотя будем политкорректными и не станем акцентировать внимание на вещах, вызывающих у большинства руководителей Кабмина чувство глубокого отторжения.



Все же начну с увольнения Юрия Недашковского. Само событие произошло в конце ноября, но начались удивительные явления цепного характера. Недашковский заперся в своем кабинете на улице Ветрова (мансардный этаж). Поскольку у него есть персональный туалет, сидит как бы бывший президент «Энергоатома» безвылазно. Секретарши по очереди удовлетворяют его физиологические потребности в пище и воде, а не то, что вы подумали. К нему по очереди приходят руководители атомной отрасли и торжественно клянутся стоять до конца, скрепляя мужскую клятву суровым звоном стаканов. Когда клянутся женщины, то слышится хлопок пробки от шампанского. И вот вам результат: прямо с утра тысячи членов профсоюзов атомщиков потянулись в желтых жилетах к зданию Кабмина, чтобы не допустить произвола в отношении Недашковского. На всех атомных станциях страны разбиты палаточные городки. В них будут постоянно дежурить активисты, чтобы не допустить незаконную смену топ-менеджмента.



В ходе пламенных речей возле «голубятни» (Кабмин) неожиданно выяснилось, что Юрий Недашковский – известный прозападный менеджер атомной отрасли нации. Он с детства ориентировался на США, НАТО и ЕС. В своем детском сочинении Юра написал, что перспектива члена Альянса составляет смысл его будущей жизни. Так и вышло.



Недашковский не имеет никакого отношения к «соросятам». Он просто тупо п…дит деньги и не мешает атомщикам умеренно осваивать средства в относительно разумных пределах. Да, были случаи, когда посла США пугало количество «Феррари» и «Бентли» под офисом «Энергоатома». Но это все в прошлом



Во многие украинские реакторы «советского дизайна» американские сборки не залазят. Но если как следует навернуть кувалдой, то любая шестигранная хреновина войдет в четырехугольное отверстие. Тут ведь особых навыков не надо. Просто подошел и навернул. Ну а нам всем остается только молиться

Заняв кабинет президента «Энергоатома» и отделав его в лучших традициях донецкого барокко (позолота, китайский стол с вращающейся столешницей), комната отдыха с белой кожаной мебелью, Недашковский сразу же приступил к диверсификации зависимости Украины от поставок российского ядерного топлива. И достиг в этом деле колоссальных успехов. Подробности не уточняются, но Давид Важаевич Жвания может подтвердить: из года в год зависимость снижается, а цены, наоборот, растут. Да спросите любого. Хотя бы Николая Мартыненко. И он вам тоже все подтвердит. Особенно акцентируя внимание на том, что уголовное дело против него за «махинации» в ядерной отрасли – ересь и происки нехороших людей. Особо интересующиеся могут послушать запись разговора арестованного ныне в Ахене (Германия) Александра Онищенко с Мартыненко. Из него следует, что Петр Алексеевич Порошенко – конченный пи...с, пытался отжать у него ядерный бизнес с россиянами.Чего хочет, по версии профсоюзных атомщиков, правительство Алексея Гончарука. Вы, с...ка, не поверите: «завести в компанию пророссийский менеджмент». Это раз. Во-вторых, «увеличить зависимость Украины от РФ». Даже не подозревал, что эти милые «голубки» из КМ – Нефедов, Гончарук, Милованов, Оржель – ставленники Кремля. Но атомщики почему-то решили сделать из Недашковского типичного представителя семейства Сороса. Мягко говоря, они преувеличивают.Недашковский не имеет никакого отношения к «соросятам». Он просто тупо п…дит деньги и не мешает атомщикам умеренно осваивать средства в относительно разумных пределах. Да, были случаи, когда посла США пугало количество «Феррари» и «Бентли» под офисом «Энергоатома». Но это все в прошлом. Теперь никаких «ролексов» в рабочее время. Отработал до пяти – можешь ехать в клуб на «Порше». И никто тебе слова плохого не скажет.И вот какой-то министр энергетики Оржель обвиняет «Энергоатом» во всех смертных грехах, невыполнении непонятного плана поступлений и пытается сменить «вечного президента». Гаранта всех схем, в которых кто только не участвует. Практически все, кроме «соросят». До недавнего времени их не пускали к реакторам. Ну мало ли что… Это же не диссертацию по укурке писать, как министр Милованов.И не группу создавать в «Ватс-апе» по факт-чекингу предстоящего дедлайна с иллюстрацией тайминга в пауэрпойнте. Там живые люди работают. Могут в...ть за педерастию.Но, похоже, кандидатура нового президента «Энергоатома» уже согласована в посольстве США. Вне всякого сомнения, это будет «соросенок». Возможно, даже женщина, что, согласитесь, очень гендерно. В принципе, драфт реформ «Энергоатома» уже известен. Прежде всего, будет поставлена задача увеличить количество женщин в менеджменте компании. Это там самая большая проблема. Вечно какие-то мужланы отираются возле реакторов. Все, пора кончать с этим варварством. Благо в офисе BRDO (Офис демократических реформ) феминисток и лесбиянок с немытыми головами хоть пруд пруди. Вторая важная реформа: веганство. С целью уменьшения загрязнения окружающей среды все дежурные смены на АЭС должны состоять из веганов. Поедание злаков и прочей херни стимулирует повышение производительности труда и запоры. Следующая по очередности, но не по важности тема – глобальное потепление. Все атомщики должны понимать, что надо бороться всеми силами за Грету и защищать будущее поколение. Опять же, в атомной отрасли не полностью проведена декоммунизация. Страшно сказать, встречаются бюстики Ленина. Надо срочно назвать каждый реактор каким-нибудь расово правильным именем. К примеру, энергоблок имени Бандеры. АЭС имени Шухевича. Реактор «Дивизия «Галичина». Совсем другое дело!И, наконец, самое незначительное нововведение – полный переход на американское ядерное топливо «Вестингауз». Да, во многие украинские реакторы «советского дизайна» американские сборки не залазят. Но если как следует навернуть кувалдой, то любая шестигранная хреновина войдет в четырехугольное отверстие. Тут ведь особых навыков не надо. Просто подошел и навернул. Ну а нам всем остается только молиться.