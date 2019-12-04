Атомщики и веганы
Буквально разрываюсь между двумя интересными темами. Первая: кто еще не очертил «красных линий» Зеленскому на переговорах в Париже? И вторая: «атомный майдан». Обе, с...ка, прикольные, но никак не связанные между собой. Разве что общий сюрреализм ситуации, переходящий в половой орган Тимошенко, их объединяет. Хотя будем политкорректными и не станем акцентировать внимание на вещах, вызывающих у большинства руководителей Кабмина чувство глубокого отторжения.
Все же начну с увольнения Юрия Недашковского. Само событие произошло в конце ноября, но начались удивительные явления цепного характера. Недашковский заперся в своем кабинете на улице Ветрова (мансардный этаж). Поскольку у него есть персональный туалет, сидит как бы бывший президент «Энергоатома» безвылазно. Секретарши по очереди удовлетворяют его физиологические потребности в пище и воде, а не то, что вы подумали. К нему по очереди приходят руководители атомной отрасли и торжественно клянутся стоять до конца, скрепляя мужскую клятву суровым звоном стаканов. Когда клянутся женщины, то слышится хлопок пробки от шампанского. И вот вам результат: прямо с утра тысячи членов профсоюзов атомщиков потянулись в желтых жилетах к зданию Кабмина, чтобы не допустить произвола в отношении Недашковского. На всех атомных станциях страны разбиты палаточные городки. В них будут постоянно дежурить активисты, чтобы не допустить незаконную смену топ-менеджмента.
В ходе пламенных речей возле «голубятни» (Кабмин) неожиданно выяснилось, что Юрий Недашковский – известный прозападный менеджер атомной отрасли нации. Он с детства ориентировался на США, НАТО и ЕС. В своем детском сочинении Юра написал, что перспектива члена Альянса составляет смысл его будущей жизни. Так и вышло.
Недашковский не имеет никакого отношения к «соросятам». Он просто тупо п…дит деньги и не мешает атомщикам умеренно осваивать средства в относительно разумных пределах. Да, были случаи, когда посла США пугало количество «Феррари» и «Бентли» под офисом «Энергоатома». Но это все в прошлом
Заняв кабинет президента «Энергоатома» и отделав его в лучших традициях донецкого барокко (позолота, китайский стол с вращающейся столешницей), комната отдыха с белой кожаной мебелью, Недашковский сразу же приступил к диверсификации зависимости Украины от поставок российского ядерного топлива. И достиг в этом деле колоссальных успехов. Подробности не уточняются, но Давид Важаевич Жвания может подтвердить: из года в год зависимость снижается, а цены, наоборот, растут. Да спросите любого. Хотя бы Николая Мартыненко. И он вам тоже все подтвердит. Особенно акцентируя внимание на том, что уголовное дело против него за «махинации» в ядерной отрасли – ересь и происки нехороших людей. Особо интересующиеся могут послушать запись разговора арестованного ныне в Ахене (Германия) Александра Онищенко с Мартыненко. Из него следует, что Петр Алексеевич Порошенко – конченный пи...с, пытался отжать у него ядерный бизнес с россиянами.
Чего хочет, по версии профсоюзных атомщиков, правительство Алексея Гончарука. Вы, с...ка, не поверите: «завести в компанию пророссийский менеджмент». Это раз. Во-вторых, «увеличить зависимость Украины от РФ». Даже не подозревал, что эти милые «голубки» из КМ – Нефедов, Гончарук, Милованов, Оржель – ставленники Кремля. Но атомщики почему-то решили сделать из Недашковского типичного представителя семейства Сороса. Мягко говоря, они преувеличивают.
Недашковский не имеет никакого отношения к «соросятам». Он просто тупо п…дит деньги и не мешает атомщикам умеренно осваивать средства в относительно разумных пределах. Да, были случаи, когда посла США пугало количество «Феррари» и «Бентли» под офисом «Энергоатома». Но это все в прошлом. Теперь никаких «ролексов» в рабочее время. Отработал до пяти – можешь ехать в клуб на «Порше». И никто тебе слова плохого не скажет.
И вот какой-то министр энергетики Оржель обвиняет «Энергоатом» во всех смертных грехах, невыполнении непонятного плана поступлений и пытается сменить «вечного президента». Гаранта всех схем, в которых кто только не участвует. Практически все, кроме «соросят». До недавнего времени их не пускали к реакторам. Ну мало ли что… Это же не диссертацию по укурке писать, как министр Милованов.
Во многие украинские реакторы «советского дизайна» американские сборки не залазят. Но если как следует навернуть кувалдой, то любая шестигранная хреновина войдет в четырехугольное отверстие. Тут ведь особых навыков не надо. Просто подошел и навернул. Ну а нам всем остается только молиться
И не группу создавать в «Ватс-апе» по факт-чекингу предстоящего дедлайна с иллюстрацией тайминга в пауэрпойнте. Там живые люди работают. Могут в...ть за педерастию.
Но, похоже, кандидатура нового президента «Энергоатома» уже согласована в посольстве США. Вне всякого сомнения, это будет «соросенок». Возможно, даже женщина, что, согласитесь, очень гендерно. В принципе, драфт реформ «Энергоатома» уже известен. Прежде всего, будет поставлена задача увеличить количество женщин в менеджменте компании. Это там самая большая проблема. Вечно какие-то мужланы отираются возле реакторов. Все, пора кончать с этим варварством. Благо в офисе BRDO (Офис демократических реформ) феминисток и лесбиянок с немытыми головами хоть пруд пруди. Вторая важная реформа: веганство. С целью уменьшения загрязнения окружающей среды все дежурные смены на АЭС должны состоять из веганов. Поедание злаков и прочей херни стимулирует повышение производительности труда и запоры. Следующая по очередности, но не по важности тема – глобальное потепление. Все атомщики должны понимать, что надо бороться всеми силами за Грету и защищать будущее поколение. Опять же, в атомной отрасли не полностью проведена декоммунизация. Страшно сказать, встречаются бюстики Ленина. Надо срочно назвать каждый реактор каким-нибудь расово правильным именем. К примеру, энергоблок имени Бандеры. АЭС имени Шухевича. Реактор «Дивизия «Галичина». Совсем другое дело!
И, наконец, самое незначительное нововведение – полный переход на американское ядерное топливо «Вестингауз». Да, во многие украинские реакторы «советского дизайна» американские сборки не залазят. Но если как следует навернуть кувалдой, то любая шестигранная хреновина войдет в четырехугольное отверстие. Тут ведь особых навыков не надо. Просто подошел и навернул. Ну а нам всем остается только молиться.