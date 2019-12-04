Аэропорт "Киев" намерен удлинить ВПП

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) намерен удлинить взлетно-посадочную полосу (ВПП) и улучшить характеристики систем захода на посадку, сообщил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский.



"Аэропорт "Киев" имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2,350 тыс. м. Он расположен в центральной части города. Соответственно, его системы захода на посадку позволяют садиться воздушным судам и взлетать при определенных погодных условиях. Для получения возможности обслуживать воздушные суда в любых погодных условиях и обслуживать воздушные суда большего размера аэропорту "Киев" необходимо повысить категорию аэродрома", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Костржевский отметил, что в настоящее время уже разработан мастер-план реконструкции аэродрома "Киев", который имеет пять различных вариантов. Каждый из них подразумевает удлинение ВПП на 550 м, улучшение характеристик систем захода на посадку (светосигнальное и радионавигационное оборудование). Ориентировочная стоимость данных работ колеблется от EUR80 до EUR100 млн.



"Городу нужно решить две задачи. Первое – выделение земельных участков, второе – либо выделение, либо привлечение денег. Привлекать деньги можно по-разному: можно взять кредит, можно объявить конкурс на передачу в концессию. Если город примет решение о передаче в концессию, то, безусловно, "Мастер-Авиа" – оперирующая аэропортом компания - будет в этом конкурсе участвовать", – сказал топ-менеджер.



Если такого решения не последует, возможно, будут выделены кредиты, добавил он. "Возможно, это будет финансирование из городского бюджет или будет передача в аренду с инвестиционным обязательством. Мы этого не знаем", - подчеркнул глава совета директоров аэропорта "Киев".



По его словам, в частности, аэропорт просит выделить 12 га земли по торцам ВПП. В настоящее время документы находятся в стадии согласования.



"Мы в диалоге с властями. Как быстро будет проходить согласование, зависит от КГГА и Киевгорсовета. Уже месяцев восемь они находятся там. Надеюсь, что в ближайшее время мы получим какой-то результат", - отметил Костржевский.

