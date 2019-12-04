Путин: пока тарифные предложения Киева "экономически неприемлемы"

Предложение украинской стороны по тарифу на транспортировку газа в Европу с 2020 года очень высокие, значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас, заявил журналистам председатель правления "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер.



"Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая в Украине должна стать независимым газотранспортным оператором (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" - ИФ), и наши консультации проходят и в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение, мы обсуждаем транспортный договор", - сказал он.



"Вопросов достаточно много. В том числе, это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы - серьезно, значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины", - отметил Миллер.



Спустя несколько минут президент России Владимир Путин еще жестче прокомментировал предложение Киева.



"Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит. Мы ведем сейчас переговоры в Вене. Это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция - удастся как-то позиции согласовать", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

