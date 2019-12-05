Ученые рассказали, в какой момент тренировки начинает сжигаться жир

Существует миф, что процесс сжигания жировых отложений начинается только спустя 30 минут тренировок. Но недавно этот миф опровергли. Как показали исследования, достаточно 10 минут тренировок с 2 минутами разминки и 3 минутами заминки (растяжки, к примеру).



Как показали эксперименты, такой режим тренировки позволял реально сократить процентное содержание жира в организме и улучшить общее самочувствие. Также ученые развенчали заблуждение, касающееся того, что тренировки на свежем воздухе эффективнее занятий в тренажерном зале.



На практике тренировка в помещении (при условии хорошей регулярной вентиляции) принесет больше пользы, чем занятия вблизи оживленных дорог, подчеркивают исследователи. Более того, низкие температуры или жара на улице могут снизить эффективность тренировки.

