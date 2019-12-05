В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

В Верховной Раде произошла драка между депутатами от «Слуги народа» Максимом Бужанским и Гео Леросом. Об этом сообщает «РБК-Украина».



Причиной конфликта стало то, что Лерос оскорбил в чате фракции в мессенджере бывшую представителя правительства в парламенте Ирину Верещук, а Бужанский за нее вступился.



Как именно Лерос оскорбил Верещук неизвестно, представители партии отказались комментировать происходящее в закрытых фракционных чатах.



Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко. Причиной драки стал проект закона о расследовании событий, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года: депутаты украинского парламента отклонили постановление о создании временной комиссии по расследованию трагедии, что с недовольством воспринял Скорик.







В ходе конфликта Скорик толкнул Тищенко, после чего парламентариев начали успокаивать коллеги. Конфликтующих смогли разнять, когда избранник от «Слуги народа» оторвал пуговицу от пиджака своего коллеги из другой партии.

