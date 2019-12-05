США вывели военных с северо-востока Сирии

США завершили вывод войск с территории северо-востока Сирии, оставив на позициях около 600 военных.



Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью СМИ, сообщает Daily Sabah.



"(Количество военных - ред.) останется относительно статичным около этой цифры (600 военных - ред.). Но если мы увидим, что что-то происходит, я могу немного усилить присутствие", - сказал министр обороны США.



Как отмечается, с момента заявления президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии американский контингент в стране сократился примерно на 40% из 1000 военнослужащих.



По словам Эспера, он также не исключает возможности дальнейшего снижения уровня присутствия американских войск в Сирии, если европейские союзники сделают свой вклад в сирийскую миссию.



"Коалиция снова много об этом говорит. Мы могли видеть, что некоторые союзники хотят отправить свои войска... Если страна-союзник, член НАТО, решит отправить 50 человек, я могу сократить наше количество на 50 человек", - добавил он.



Как сообщал Укринформ, в октябре после телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Эрдоганом президент США Дональд Трамп отдал приказ вывести американский контингент с севера Сирии. Сразу после этого Турция начала масштабное наступление на сирийских курдов, которые на протяжении последних лет были союзниками Соединенных Штатов.



