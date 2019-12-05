ГБР готовит новое подозрение Порошенко

ГБР готовит новое подозрение Порошенко

Директор Государственного бюро Роман Труба заявил, что Бюро готовит еще одно подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Об этом Труба сказал на встрече с журналистами 5 декабря, сообщает «Украинская правда».

«Идет подготовка второго проекта подозрения Порошенко. Это производство о незаконном назначении Семочко. Мы находим на стадии до подготовки этого проекта», – отметил он.

По словам Трубы, ГБР провело следственные действия, которые говорят «о возможном преступлении в действиях Порошенко».

Напомним, Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Перу Порошенко.