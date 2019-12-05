Зеленского не допрашивали по делу об угрозах - Труба

Президента Украины Владимира Зеленского не допрашивали в рамках расследования Государственным бюро расследований (ГБР) дела об угрозах президенту.



"На сегодняшний день президент не допрашивался (в рамках расследования уголовного производства по фактам угроз главе государства - ИФ), процессуального статуса у него ещё нет (имеется в виду статус потерпевшего - ИФ)", - сказал Труба журналистам в четверг в Киеве.



Кроме того, Труба сообщил, что в рамках расследования этого дела ГБР направила для согласования в Генеральную прокуратуру два проекта подозрения. Он дал понять, что речь идёт о нардепе Софии Федине и волонтерке Елене Самбул (Марусе Зверобой).



Как сообщалось, в конце октября президент Украины Владимир Зеленский во время общения с добровольцами в г.Золотое Луганской области говорил на повышенных тонах. После этого на странице волонтера Маруси Зверобой в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции "Евросолидарность" София Федина обсуждали поездку Зеленского в Золотое.



Нардеп Качура (фракция "Слуга народа") подал в правоохранительные органы заявление на нардепа и волонтера из-за ее некорректных высказываний в адрес Зеленского, а 1 ноября сообщил, что в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по его заявлению.



26 ноября ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату (Федине) и гражданке (Самбул). "Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутого народного депутата Украины", - сообщила пресс-служба ГБР.



В Бюро отмечают, что по предварительной информации, 26 октября народный депутат и гражданка, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.



"Квалификация: угроза убийством в отношении президента Украины (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении. Статья 346 УКУ. "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля", - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

