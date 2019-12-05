В МИД вызвали посла Казахстана после заявлений Токаева о Крыме

Сегодня в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.



"С украинской стороны была высказана обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать украинский Крым, обнародованная на русскоязычной версии веб-страницы государственной телерадиокомпании ФРГ Deutsche Welle. По результатам встречи, обе стороны подтвердили свою твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированных в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Казахстан от 20 января 1994 года, который является основой наших двусторонних отношений и сотрудничества", - говорится в сообщении.



В МИД также отметили, что во время встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно актуального состояния и перспектив двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях.

