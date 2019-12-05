Юзик взял себе в помощницы жену — активисты
Нардеп-мажоритарщик от Слуги народа Юрий Корявченков, который ранее был актером студии Квартал-95 по прозвищу Юзик, взял себе в помощницы жену Татьяну, сообщает Чесно.
Супруга депутата работает на общественных началах.
По словам Корявченкова, она закончила Криворожский экономический институт.
«Занимается, помогает», — сказал он.
Сама Татьяна Корявченкова публикует в Facebook информацию о нардепах от Слуги народа и президента Владимира Зеленского.
В общей сложности у бывшего актера восемь помощников.
Источник: Новое время
17:44