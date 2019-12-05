АМКУ заставил крупные сети автозаправок снизить цены на бензин

Антимонопольный комитет Украины принял обязательные для исполнения рекомендации ряду крупных сетей автозаправочных комплексов по снижению цен на бензин и дизельное топливо.



Об этом сообщается на сайте АМКУ.



Решение Антимонопольного комитета касается сетей АЗС WOG, OKKO, "Укрнафта", AMIC, Shell, Socar, UPG и Glusco.



В частности, в Антимонопольном комитете отметили, что в июне-ноябре 2019 года средние оптовые цены на бензин А-95 и дизельное топливо упали на 20%, курс доллара - на 12%. Также снизились розничные цены на бензин в ряде сетей АЗС на 5-5,6%.



Несмотря на это, компании WOG, OKKO и "Укрнафта" свои цены на бензин снижать не стали.



"АМКУ принял следующие обязательные к рассмотрению рекомендации: компаниям принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке", - говорится в сообщении.



Там также дали АЗС время к 15 декабря 2019 года для того, чтобы отчитаться о выполнении рекомендаций.

