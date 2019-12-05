АМКУ заставил крупные сети автозаправок снизить цены на бензин

АМКУ заставил крупные сети автозаправок снизить цены на бензин

Антимонопольный комитет Украины принял обязательные для исполнения рекомендации ряду крупных сетей автозаправочных комплексов по снижению цен на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Решение Антимонопольного комитета касается сетей АЗС WOG, OKKO, "Укрнафта", AMIC, Shell, Socar, UPG и Glusco.

В частности, в Антимонопольном комитете отметили, что в июне-ноябре 2019 года средние оптовые цены на бензин А-95 и дизельное топливо упали на 20%, курс доллара - на 12%. Также снизились розничные цены на бензин в ряде сетей АЗС на 5-5,6%.

Несмотря на это, компании WOG, OKKO и "Укрнафта" свои цены на бензин снижать не стали.

"АМКУ принял следующие обязательные к рассмотрению рекомендации: компаниям принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке", - говорится в сообщении.

Там также дали АЗС время к 15 декабря 2019 года для того, чтобы отчитаться о выполнении рекомендаций.