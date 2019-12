Лучшие альбомы десятилетия по версии журнала Rolling Stone

Журнал Rolling Stone опубликовал Топ-100 лучших музыкальных альбомов десятилетия. Список появился на официальном сайте издания.



Возглавил сотню лучших пластинок десятилетия альбом My Beautiful Dark Twisted Fantasy Канье Уэста. Американский рэпер выпустил альбом в 2010 году.



Второе место заняла Бейонсе с пластинкой 2016 года - Lemonade. Третьим стал Кендрик Ламар и его To Pimp a Butterfly, вышедший в 2015 году.



В первой десятке также оказались Тейлор Свифт с альбомом Red (2012) и Дэвид Боуи с Blackstar (2016), Дрейк с альбомом Take Care (2011), Лорд - Melodrama (2017), Адель - 21 (2011), Pistol Annies - Interstate Gospel (2018) и LCD Soundsystem - This Is Happening (2010).