Следующие консультации России, Украины и ЕС по газу могут пройти на следующей неделе

Следующие трехсторонние консультации России, Украины и ЕС по газу могут состояться уже на следующей неделе, но компании должны подготовить все необходимые документы. Встреча России и Украины на техническом уровне должна была пройти в четверг. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.



"Да, может", - сказал он, отвечая на вопрос, пройдет ли трехсторонняя встреча на следующей неделе.



"Готовы в любой момент, нужно, чтобы компании подготовили все документы", - добавил Новак.



Минэнерго РФ допустило принятие конкретных решений по газу на следующей встрече с Украиной.



"Если стороны будут нацелены, то, конечно, может [привести к конкретным решениям], вопрос заключается в том, чтобы найти решения по тем вопросам, которые есть на повестке дня: в первую очередь урегулирование задолженности, судебные споры", - добавил он.



3 декабря министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что трехсторонние консультации могут состояться 5 декабря, если "Газпром" и "Нафтогаз" будут к ним готовы. До этого о такой возможности заявили в Минэнерго Украины.



На будущей встрече стороны планируют обсудить условия транзита российского газа через Украину с 2020 года и прямые поставки газа в страну.



Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Украина в свою очередь имеет обязательства по внедрению европейского энергетического законодательства до конца этого года.



Россия готова заключить транзитный контракт по европейским правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры. В качестве запасного варианта российская сторона предлагает продлить действующий договор на 2020 год. Кроме того, РФ готова возобновить поставки газа на Украину, которые были прекращены в 2015 году, по сниженной на 25% цене. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, обсуждались ежегодные поставки 15 млрд куб. м газа с 2020 года.



Диалог осложняют судебные разбирательства между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Оптимальным Москва считает "пакетное решение", которое включает в себя отказ от взаимных претензий и отмену штрафа Антимонопольного комитета Украины в $6,5 млрд. Однако в "Нафтогазе" заявляют, что не намерены отказываться от судебных исков к "Газпрому".

