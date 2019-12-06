В Слуге народа стену на Донбассе считают метафорой

Слова помощника президента Андрея Ермака о стене на Донбассе в случае провала переговоров были метафорой. Об этом в кулуарах Верховной Рады в пятницу. 6 декабря, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина.



"Это метафорическое выражение. Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются. Надо понимать, что сценариев 8-10, но комбинации их за сотню переваливают ... Президент, когда готовится к нормандской встрече, он рассматривает с рабочей группой все сценарии, которые возможны", - отметил Арахамия.



Он также добавил, что главы парламентских фракций сегодня встречались с Ермаком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко и обсудили базовые сценарии по Донбассу.



Ранее Ермак заявил, что если Россия не согласится на договоренности о прекращении огня и обмене пленными, Киев будет готов строить стену на Донбассе.



В России посчитали, что помощник президента Украины "спекулирует на негативных сценариях" и это "контрпродуктивно" накануне встречи лидеров в Париже.

