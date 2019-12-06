Рада изменила порядок назначения и увольнения главы СБУ

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом закон №2260 "О внесении изменений в некоторые законы Украины", который изменяет порядок назначения и увольнения главы СБУ и предусматривает целый ряд поправок в действующее законодательство о государственной службе и документообороте.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу.



Согласно принятому законопроекту главу Службы безопасности Украины назначает на должность и освобождает от должности Верховная Рада по представлению президента Украины (в нынедействующем законе об СБУ президент назначает и увольняет главу СБУ).



Понятие "государственный служащий" вводится в Службе безопасности Украины.



Законопроект оговаривает, что Полномочия руководителя государственной службы в СБУ осуществляют глава СБУ и начальники региональных органов СБУ.



Руководителем государственной службы в СБУ может быть военнослужащий или государственный служащий.



Как отмечается в пояснительной записке, проектом закона вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие деятельность отдельных государственных органов, в частности в части прохождения и особенностей государственной службы, урегулирования правового статуса госслужащих, полномочий руководителей госслужбы. Из законодательства изъят такой механизм, как институт согласования назначения руководителей структурных подразделений третьими лицами.



Изменения коснутся также Антимонопольного комитета (АМКУ), заместители которого потеряют возможность согласовывать назначение на должности и освобождение от должностей работников, изменения в структуре и штатном расписании подчиненных им структурных подразделений. Также глав территориальных отделений АМКУ предлагается назначать не указом главы органа, а постановлением начальника его аппарата. Руководитель аппарата комитета также может получить право утверждать штатное расписание и смету теруправлений по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который отвечает за формирование бюджетной политики.

