Нардепы подняли порог финмониторинга до 400 тысяч гривен

Верховная Рада в пятницу приняла во втором чтении и в целом законопроект №2179 о предотвращении и противодействия отмывания денег. За него проголосовали 246 народных депутатов.



Законопроект гармонизует стандарты предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами четвертой Директивы Европейского Союза 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).



Законопроект увеличивает до 400 тыс. гривен размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а количество признаков таких операций уменьшает с 17 до четырех:



операции политически значимых лиц и их семей;

переводы за границу;

операции с наличными (внесение, перевод, получение денег);

операции с банками/участниками из стран, не выполняющих рекомендации FATF).



До 2014 года обязательному финансовому мониторингу подлежали банковские операции cверх 80 тыс. гривен. На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс. гривен.



Закон также предусматривает возможность дистанционной верификации клиента, улучшение процедуры раскрытия конечных бенефициарных владельцев, фокусирование на самых высоких рисках и угрозах.



Кроме того, предусмотрено применение риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиентов, переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях и автоматизацию процесса предоставления информации, а также увеличивается срок для информирования специального уполномоченного органа о пороговых операциях с 3 до 5 рабочих дней.



Отметим, что в 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

