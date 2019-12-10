Акция под Офисом президента Украины проходит без нарушений правопорядка - МВД

Продолжающаяся в понедельник днем в Киеве на ул.Банковой возле здания Офиса президента акция "Варта на Банковой" с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов на переговорах лидеров стран "Нормандского формата" проходит без нарушений правопорядка, сообщают в МВД страны.



"На Банковой продолжается акция. Мы благодарны участникам за соблюдение закона. Наши ребята обеспечивают правопорядок в центре столицы. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, обратитесь к ним!", - говорится в сообщении, обнародованном в аккаунте МВД в соцсети Твиттер.



Как сообщалось, в понедельник в Париже состоится встреча в "нормандском формате", в которой примут участие президенты Украины, Франции и России Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также канцлер Германии Ангела Меркель.



Активисты начали акцию у здания Офиса президента Украины 8 декабря, пообещав, что она станет бессрочной в случае сдачи национальных интересов.

