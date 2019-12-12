Онкологи обратили внимание на свойства аспирина

Американские ученые доказали: небольшие дозы аспирина позволяют увеличить шансы на успешность противораковой терапии. Как отмечает РИА "Новости", был проведен анализ данных 140000 человек более чем за 12 лет. Оказалось, среди людей, пивших аспирин 1-3 раза в неделю, смертность вследствие рака простаты, толстого кишечника, прямой кишки, легких и яичек была снижена.



Но аспирин помогал только людям с нормальным весом. У лиц с недостаточным и излишним весом позитивный эффект не проявлялся. В чем причина, ученые сказать не могут. В любом случае, по мнению исследователей, аспирин способен в несколько раз повышать эффективность иммунотерапии.



Ему также под силу самостоятельно бороться с лейкемией, раком прямой кишки и рядом других опухолей, повышая шансы на выживание после химиотерапии на 15-20%. Однако эксперты признают, что аспирин несет определенные риски для здоровья. Он может вызвать кровотечения, инсульты и усиливать язвы за счет способности разжижать кровь.

