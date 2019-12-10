Зеленский проводит встречу с Меркель

Продолжается двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках нормандского саммита в Париже, передает Офис главы государства в понедельник, 9 ноября.

Перед этим состоялись переговоры Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видение завершения войны в Донбассе.



Макрон, как принимающая сторона, ознакомил президента Украины со сценарием и форматом проведения переговоров.

Ранее в Париж прибыл Путин. Его встреча с Зеленским должна состояться после пресс-конференции.



Путин уже провел встречу с Меркель, а теперь встречается с Макроном.



Начало саммита "четверки" затягивается. Встреча должна была начаться в 17:00.

