Участники "нормандской четверки" выступили за внесение изменений в конституцию Украины

Участники саммита "нормандской четверки" в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера и выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года. Об этом говорится в тексте итогового коммюнике саммита, распространенного во вторник Елисейским дворцом.



"Стороны обязуются обеспечить полное и всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня, подкрепленного осуществлением всех необходимых мер по поддержанию перемирия, до конца 2019 года", - говорится в документе.



Разведение сил на трех новых участках в Донбассе должно пройти до конца марта 2020 года.

