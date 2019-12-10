"Нормандская четверка" ждет полного прекращения огня в Донбассе

Лидеры стран "нормандской четверки" заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня на востоке Украины до конца текущего года, сообщается в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже.



"Стороны привержены полному и всеобъемлющему выполнению режима прекращения огня, подкрепляемому выполнением всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня, до конца 2019 года", - говорится в документе.

