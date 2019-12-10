Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено

Россия рассчитывает на поэтапное разведение сил на всей линии соприкосновения на востоке Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.



"Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут проведены работы по разминированию и дефортификации",- заявил Путин по итогам саммита в "нормандском формате" в Париже в понедельник.



По его словам, "участники переговоров приветствовали разведение сил и средств на трёх пилотных участках".

