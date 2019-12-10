В Google рассказали, чем украинцы больше всего интересовались в 2019 году

Самым популярным поисковым запросом 2019 года в Google Украина стал Игра престолов 8 сезон - финальный сезон популярного сериала, сообщает в пресс-релизе Google.



Второй по популярности – запрос Зеленский, а на третьем месте - Юлия Началова. Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал Чернобыль и конкурс Евровидение 2019.



В категории Персона украинцы чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. Кроме того, пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш.



Из людей, которые ушли от нас в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой, рэп-исполнителе Децл и фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер.



В категории Фильмы в 2019 году украинцы чаще всего искали в Google психологический триллер по мотивам комиксов Джокер.



Также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google Украина попали экранизация исторической повести Ивана Франка Захар Беркут и новый фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде.



Покупкой года в Украине стал новый iPhone 11. Также украинцы интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов МАУ и Укрзалізниця.



Еще в 2019 году пользователи хотели узнать, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера. Пытались выяснить, как сделать Инстаграм темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо. А также интересовались почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.



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