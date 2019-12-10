В Борисполе задержали украинца с 26 iPhone в штанах

В киевском международном аэропорту Борисполь задержали гражданина Украины, который пытался нелегально перевезти через границу партию новых iPhone 11 Pro. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 10 декабря.



Отмечается, что 51-летний пассажир прибыл рейсом из Дубая. Он спрятал гаджеты в штанах и закрепил ремнем.





"Скрытые товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев, которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения, и сотрудников Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия", – говорится в сообщении.Телефоны у нарушителя были изъяты. По предварительным оценкам, неудачная попытка доставки модных гаджетов стоила путешественнику около 30 тысяч долларов.