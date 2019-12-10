Трампу предъявят обвинения по двум статьям об импичменте – Reuters

Демократы в Палате представителей США 10 декабря должны обнародовать две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа. Об этом накануне сообщило Reuters.



Анонимные источники агентства в Палате заявили, что президенту Трампу выдвинут обвинения в использовании служебного положения в личных целях и препятствовании работе Конгресса.



Таким образом на этой неделе судебный комитет может проголосовать касаемо того, посылать ли официальные обвинения, известные как статьи об импичменте, на голосование в Палату.



Если Палата одобрит статьи, как ожидается, подконтрольный республиканцам Сенат проведет слушания для решения вопроса об отстранении президента от должности, которое считается маловероятным.



Накануне сообщалось, что в американском Конгрессе судебный комитет Палаты представителей начал рассматривать официальные статьи обвинения по делу об импичменте президента Трампа.



Как известно, в США ведется расследование о возможности импичмента Трампа из-за обвинений в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести вред своему политическому оппоненту Джо Байдену. Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями. Трамп отрицает эти обвинения.

