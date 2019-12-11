В Киеве планируют реконструировать Центральный вокзал

АО "Укрзализныця" планирует реконструировать Центральный железнодорожный вокзал в Киеве, ликвидировать торговые точки, реконструировать привокзальные площади и открыть торговый центр. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов, передает УНН.



"Современный, удобный, без хаотично запаркованных автомобилей и стихийной торговли. Именно таким я вижу Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Его редевелопмент начинаем изнутри. Уже в ближайшие несколько месяцев планируем через систему Prozorro, максимально открыто, выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале и конкорсе (свыше 10 тыс квадратных метров). Торговые точки, мешающие пассажирам или портят интерьер, будут ликвидированы. Зато удобные и неиспользованные площади - коммерциализированы", - написал Евгений Кравцов.



Он отметил, что коммерциализируют в том числе и багажное отделение. По подсчетам Укрзализныци - потенциальный арендатор потратит на обустройство новых торговых мест около 70 млн грн. Таким образом, доходы вырастут в семь раз. С начала года вокзал нанес компании ущерб на 87 млн грн.



"Почему не делали этого раньше, ибо у нас были связаны руки политической бюрократией. Получили разрешение - готовы к работе. Из интересного: некоторые арендаторы имели "контракты" по максимально низкой цене на 25 лет. Далее, следующими этапами, планируем реконструировать привокзальные площади, передать часть площадей в концессию, и на базе железнодорожного вокзала появится торгово-развлекательный центр", - добавил Евгений Кравцов.



Также глава правления добавил, что до конца года Укрзализныця публично представит на обсуждение общественности все этапы реконструкции.

